Челси договорился о трансфере нападающего из норвежского чемпионата

Англичане устроили игроку подарок, организовав медосмотр в его день рождения.

В январе главный тренер Челси Грэм Поттер получит в свое распоряжение еще одного нападающего.

По информации Фабрицио Романо, лондонский клуб договорился с норвежским Мольде о трансфере Давида Фофана. За переход ивуарийского форварда Челси заплатит 12 миллионов евро.

В четверг, 22 декабря, в свой 20-й день рождения Фофана пройдет запланированное медобследование в Лондоне.

В составе Мольде Давид Фофана принял участие в 65 матчах, записав на свой счет 24 гола и 10 результативных передач.

Напомним, что ранее Челси объявил о назначении нового технического директора, которого не было в клубе с лета, когда свой пост покинул Петр Чех.