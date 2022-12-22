"У него есть здесь будущее": тен Хаг похвалил игрока Манчестер Юнайтед

В среду, 21 декабря, в рамках 1/8 финала кубка лиги Манчестер Юнайтед обыграл Бернли со счетом 2:0.

Автором первого гола встречи стал Кристиан Эриксен, которому ассистировал Аарон Ван-Биссака, для которого эта игра стала всего лишь второй в нынешнем сезоне и первой, в которой он появился на поле с первых минут.

Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг похвалил 25-летнего фулбека, который может покинуть команду уже в ближайшее трансферное окно.

"Очевидно, что у Аарона Ван-Биссаки есть будущее в Манчестер Юнайтед", - цитирует нидерландца Sky Sports.

"В начале этого сезона у него было много болезней и травм. Но сейчас он в хорошей форме, вы видите, как он прогрессирует. Уровень его физической подготовки улучшается, уровень его производительности становится лучше".

"Я очень доволен его игрой против Бернли, особенно тем, как он отдал голевую передачу своим движением и действием в нужный момент, и, конечно же, отличным пасом на Эриксена. Я доволен его игрой, он хорошо справился".

Первый матч чемпионата Англии после перерыва на ЧМ-2022 Манчестер Юнайтед проведет 27 декабря, когда на Олд Траффорд приедет аутсайдер АПЛ Ноттингем Форест.