Дель Боске: Месси – лучший игрок, что я видел

Бывший главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске высоко отозвался о лидере национальной команды Аргентины Лионеле Месси.

"Месси – лучший игрок из тех, которых я когда-либо видел. Все благодаря стабильности и качествам.

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Он провел несколько фантастических сезонов и всегда вел свою команду вперед", – сказал Дель Боске в интервью Radio Marca.

Напомним, помимо победы на ЧМ-2022 в Катаре Месси также стал лучшим игроком турнира. На счету 35-летнего аргентинца 7 голов и 3 ассиста в 7 матчах мундиаля.