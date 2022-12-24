iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бенту: Португалия уже не так зависит от Роналду

Бывший наставник национальной команды заметил развитие сыгранности между футболистами.
Сегодня, 13:54
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Экс-тренер сборной Португалии Паулу Бенту заявил, что национальная команда не сильно зависит от форварда Криштиану Роналду.

"Есть кое-что, что кажется мне очевидным: сегодня сборная не так сильно зависит от Роналду, как несколько лет назад. Он лучший игрок из всех, кого я тренировал, с точки зрения таланта.

Читайте также: Всесвітній клуб, в якому є український слід - куди збирається Кріштіану?

Ничто не отменяет того, что он представляет для португальского футбола и для страны, но у всего есть конец. И каждый человек сам решает, как и когда он хочет, чтобы это закончилось", – сказал Бенту в интервью Noticiasaominuto.

Напомним, Криштиану Роналду покинул Манчестер Юнайтед перед стартом чемпионата мира по футболу.

37-летний футболист до сих пор не может найти себе новый клуб, хоть и находится в статусе свободного агента.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду сборная Португалии Паулу Бенту

Статьи по теме

Всесвітній клуб, в якому є український слід - куди збирається Кріштіану? Всесвітній клуб, в якому є український слід - куди збирається Кріштіану?
Остались без "Особенного": Моуринью отказался возглавить сборную Португалии Остались без "Особенного": Моуринью отказался возглавить сборную Португалии
Стало известно, почему европейские клубы отказались от Роналду Стало известно, почему европейские клубы отказались от Роналду
Роналду подпишет семилетний контракт с Ан-Насром Роналду подпишет семилетний контракт с Ан-Насром
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Тайриз Халибертон и Демар Дерозан возглавили рейтинг
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Тайриз Халибертон и Демар Дерозан возглавили рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Ястремская покинула ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: Аргентина - триумфатор мундиаля, Франция заработала серебро
просмотров

Последние новости

Европа16:53
Педри: Месси – лучший в истории, он заслужил победу на чемпионате мира
Украина16:30
УПЛ: календарь и результаты матчей
Европа16:16
"Франция, хватит плакать": Аргентинцы запустили петицию в ответ на просьбу переиграть финал ЧМ-2022
ЧМ-202215:57
Марчиняк: Когда забивал Мбаппе, на поле было 7 запасных французов
ММА15:51
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа15:33
Роджерс пролил свет на будущее Мэддисона
ММА15:25
Джейк Пол: Я бы нокаутировал Макгрегора с привязанной к спине рукой
Украина15:03
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Европа14:52
Тен Хаг доволен продлением контрактов с рядом игроков
Бокс14:31
Промоутер Усика сделал прогноз на бой Джошуа - Уайлдер
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK