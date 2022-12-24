Бенту: Португалия уже не так зависит от Роналду

Экс-тренер сборной Португалии Паулу Бенту заявил, что национальная команда не сильно зависит от форварда Криштиану Роналду.

"Есть кое-что, что кажется мне очевидным: сегодня сборная не так сильно зависит от Роналду, как несколько лет назад. Он лучший игрок из всех, кого я тренировал, с точки зрения таланта.

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Ничто не отменяет того, что он представляет для португальского футбола и для страны, но у всего есть конец. И каждый человек сам решает, как и когда он хочет, чтобы это закончилось", – сказал Бенту в интервью Noticiasaominuto.

Напомним, Криштиану Роналду покинул Манчестер Юнайтед перед стартом чемпионата мира по футболу.

37-летний футболист до сих пор не может найти себе новый клуб, хоть и находится в статусе свободного агента.