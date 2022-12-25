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Пиоли: Милан должен верить, что обгонит Наполи в гонке за скудетто

Итальянский специалист готов побороться за первую строчку в турнирной таблице.
Сегодня, 17:46
Стефано Пиоли / Getty Images
Стефано Пиоли / Getty Images

Главный тренер Милана Стефано Пиоли поделился мнением о своем развитии и прогрессе клуба.

"Думаю, я во многих аспектах и вещах стал лучше, но особенно – в двух-трех, которые я считаю наиболее важными: поиске различных тактических решений, отношениях с игроками и, пожалуй, отношениях с внешним миром.

Милан должен верить в то, что обгонит Наполи, как в прошлом сезоне верил, что станет чемпионом, хотя поначалу это казалось недостижимым.

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Помню, как мы с сыном курили сигары на балконе в два часа ночи, а под нами шли болельщики с флагами Милана. В тот момент я по-настоящему осознал величие того, что мы сделали", – заявил Пиоли в интервью Sport Mediaset.

Напомним, после 15-ти туров Серии А Милан идет на втором месте, набрав 33 балла.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Стефано Пиоли

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