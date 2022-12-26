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Миколенко заработал желтую для соперника и неплохо отыграл весь матч против Вулверхэмптона

Украинец достойно выступил на поле после перерыва на мундиаль.
Сегодня, 19:19
Дриблинг Миколенко / Getty Images
Дриблинг Миколенко / Getty Images

В понедельник, 26 декабря, Эвертон уступил на своем поле Вулверхэмптону со счетом 1:2. Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко отыграл все 90 минут встречи.

По итогам игры футболист получил оценку 6.2 по версии Whoscored. Миколенко один раз пробил по воротам и заработал на себе фол, за что судья наградил Рубена Невеша желтой карточкой.

Кроме того, на счету Виталия две обводки, а точность передач составила 79%.

Худшим игроком в составе Эвертона стал защитник Натан Паттерсон (6.1), а лучшим - центрбек Йерри Мина с оценкой 7.4.

Ранее сообщалось, что Эвертон может разорвать арендное соглашение с конкурентом Миколенко.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Виталий Миколенко

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