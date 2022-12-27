Челси - Борнмут 2:0: обзор матча и результат игры 27.12.2022

"Пенсионеры" завоевали важные три очка, но потенциальная потеря Риса Джеймса может сильно ударить по команде.

Во вторник, 27 декабря, продолжилась программа 17-го тура Английской Премьер-лиги матчем между Челси и Борнмутом.

До стартового свистка команды находились не так далеко друг от друга в таблице: "вишни" уступали "синим" всего пять очков.

Но с началом поединка хозяева поля сразу же указали своим гостям на их место. К середине первого тайма команда Грэма Поттера организовала для себя комфортное преимущество в два гола.

На 16-й минуте Рахим Стерлинг нашел передачей в штрафной соперника Кая Хаверца, которому не составило труда переправить мяч в сетку ворот Марка Траверса.

А уже через 8 минут Мэйсон Маунт прицельным ударом довел счет матча до 2:0, что предопределило последующие события поединка.

Сразу после перерыва случилось то, чего боялись все фанаты "пенсионеров". Рис Джеймс в боли упал на газон. После полученной медицинской помощи англичанин сумел покинуть поле на своих двоих - вместо него вышел Сезар Аспиликуэта.

До конца матча обе команды имели возможность как увеличить свой отрыв, так и сократить его, но до этого так и не дошло.

Челси вернул себе 8- место, имея теперь в активе 24 очка. Борнмут же остался 14-м.

Статистика матча Челси - Борнмут 17-го тура АПЛ

Челси - Борнмут 2:0

Голы: Хаверц, 16, Маунт, 24.

Владение мячом: 60% - 40%

Удары: 15 - 9

Удары в створ: 5 - 4

Фолы: 8 - 10

Атаки: 85 - 97

Челси: Аррисабалага - Джеймс (Аспиликуэта, 53), Кулибали, Силва, Кукурелья - Закария (Галлахер, 82), Жоржиньо, Маунт - Стерлинг (Чалоба, 88), Хаверц, Пулишич (Обамеянг, 82).

Борнмут: Траверс - Смит, Сенеси, Келли, Земура - Стейси (Энтони, 46), Кук, Лерма, Биллинг (Кристи, 66) - Соланке, Мур (Дембеле, 87).