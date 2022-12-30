Клопп высказался о проблемах с реализацией у Нуньеса

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал проблемы с реализацией у форварда Дарвина Нуньеса, сравнив игрока с Робертом Левандовски.

"Если честно, между ними много сходств. Думаю, Леви тоже рассказал бы вам такую историю. На некоторых тренировках мы отрабатывали удары, и он не забивал ни один. Мы постоянно спорили на 10 евро. "Если ты забиваешь больше 10 раз, я плачу тебе 10 евро. Если нет, то ты платишь мне". Мои карманы были полны денег!

Нужно сохранять спокойствие. Это необходимо, когда ты видишь потенциал игрока. Думаю, мы все согласимся, что потенциал Дарвина очевиден. Это ясно, если посмотреть на второй явный момент во втором тайме. Он мог пробежать под иным углом. Если бы он это сделал, то получил бы свободу выбора. Но все это еще впереди. Сейчас ты сыграл так, в следующий раз сыграешь иначе.

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У меня была такая ситуация с Леви, но дело не только в нем. Понимаю, что это слишком очевидное сравнение.

Нужно просто сохранять спокойствие, и я суперспокоен. Команда тоже спокойна. Она очень верит в него, и это здорово", – сказал Клопп в интервью ВВС.

В текущем сезоне на счету 23-летнего уругвайца 5 голов и 2 ассиста в 11 матчах АПЛ.