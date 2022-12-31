Ливерпуль - Лестер 2:1 Видео голов и лучших моментов матча АПЛ 30.12.2022
В рамках 18-го тура чемпионата Англии Ливерпуль на своем поле принимал Лестер.
Гости вышли вперед на четвертой минуте, а его автором стал Дьюббери-Холл.
Хозяева поля сумели не только сравнять счет до перерыва, но и выйти вперед. Такое стало возможно благодаря двух автоголов защитника Лестера Фаса.
Лестер не сумел вернуться в игре после такого провала, проиграв матч со счетом - 1:2.
Вашему вниманию видео всех голов матча Ливерпуль - Лестер в рамках 18-го тура АПЛ:
Ливерпуль - Лестер 2:1
Голы: Фас, 38, 45 автоголы - Дьюббери-Холл, 4
Ливерпуль: Алиссон - Александер-Анольд (Гомес, 86), Матип, ван Дейк, Робертсон (Цимикас, 62) - Эллиотт (Байчетич, 86), Хендерсон, Тьяго, Салах, Окслейд-Чемберлейн (Кейта, 62), Нуньес.
Лестер: Ворд – Томас, Фас, Амарти, Кастань – Сумаре, Барнс, Дьюсбери-Холл, Ндиди (Тиллеманс, 59), Перес (Ихеаначо, 71) – Дака.
Предупреждение: Сумаре