"Ушел, но не совсем": Манчестер Юнайтед поместил Роналду в календарь 2023 года

Казалось, что история Манчестер Юнайтед и Криштиану Роналду подошла к концу, но это не так.

Как сообщает журналист Times и The Athletic Том Уильямс, "красные дьяволы" поместили игрока Ан-Насра в ежегодный календарь, который приобрели фанаты.

Экс-форвард манкунианцев занял место в самом начале - он изображен на январской странице календаря.

May your new year get off to a better start than whoever put together the official 2023 Manchester United calendar pic.twitter.com/aJcLKkayAw