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Челси близок к закрытию сделки с Бенфикой по Энцо Фернандесу

Лучший молодой игрок прошедшего мундиаля, весьма вероятно, будет выступать на Стэмфорд Бридж.
Сегодня, 00:47
Энцо Фернандес / Getty Images
Энцо Фернандес / Getty Images

Лондонский Челси выиграл борьбу за талантливого хавбека лиссабонской Бенфики Энцо Фернандеса, сообщает Джанлука Ди Марцио.

По информации итальянского журналиста, "синие" очень близки к оформлению сделки с "орлами".

Сообщается, что англичане заплатят за 21-летнего аргентинца 127 миллионов евро, которые будут выплачены в рассрочку.

Ранее было объявлено, что Челси уже согласовал с Фернандесом условия личного контракта, по которому он будет получать восьмизначную сумму в год.

На игрока также претендовали Ливерпуль и Манчестер Юнайтед, однако эти клубы за все время не сделали Бенфике ни одного официального предложения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Бенфика Лиссабон энцо фернандес

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