Челси близок к закрытию сделки с Бенфикой по Энцо Фернандесу

Лондонский Челси выиграл борьбу за талантливого хавбека лиссабонской Бенфики Энцо Фернандеса, сообщает Джанлука Ди Марцио.

По информации итальянского журналиста, "синие" очень близки к оформлению сделки с "орлами".

Сообщается, что англичане заплатят за 21-летнего аргентинца 127 миллионов евро, которые будут выплачены в рассрочку.

Ранее было объявлено, что Челси уже согласовал с Фернандесом условия личного контракта, по которому он будет получать восьмизначную сумму в год.

На игрока также претендовали Ливерпуль и Манчестер Юнайтед, однако эти клубы за все время не сделали Бенфике ни одного официального предложения.