Челси близок к закрытию сделки с Бенфикой по Энцо Фернандесу
Лондонский Челси выиграл борьбу за талантливого хавбека лиссабонской Бенфики Энцо Фернандеса, сообщает Джанлука Ди Марцио.
По информации итальянского журналиста, "синие" очень близки к оформлению сделки с "орлами".
Сообщается, что англичане заплатят за 21-летнего аргентинца 127 миллионов евро, которые будут выплачены в рассрочку.
Enzo #Fernandez is very close to signing for @ChelseaFC! Last details on payment terms: €127m deal in instalments - from @SLBenfica. ⌛️🔵🇦🇷 #CFC #Transfers @SkySport @SkySports— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 2, 2023
Ранее было объявлено, что Челси уже согласовал с Фернандесом условия личного контракта, по которому он будет получать восьмизначную сумму в год.
На игрока также претендовали Ливерпуль и Манчестер Юнайтед, однако эти клубы за все время не сделали Бенфике ни одного официального предложения.