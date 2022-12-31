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Челси согласовал контракт с лучшим молодым игроком ЧМ-2022

Энцо Фернандес близок к переезду в АПЛ.
Сегодня, 08:35
Энцо Фернандес / Getty Images
Энцо Фернандес / Getty Images

Полузащитник сборной Аргентины и Бенфики Энцо Фернандес в ближайшее время может сменить клубную прописку.

Как сообщает Николо Скира в Twitter, лондонский Челси активно работает над трансферном 21-летнего игрока.

"Синие" уже согласовали контракт с аргентинцем до лета 2028-го года. Ожидается, что Эрнандес будет получать десять миллионов евро в год.

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Отмечается, что сейчас Челси активно работает с Бенфикой над закрытием сделки. Португальский клуб просит выплатить отступные в 120 млн евро.

В текущем сезоне Энцо провел 24 матча за Бенфику во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал четыре результативные передачи. 

Ранее сообщалось, что Челси попытается перехватить Мудрика у Арсенала.

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