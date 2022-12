Челси согласовал контракт с лучшим молодым игроком ЧМ-2022

Полузащитник сборной Аргентины и Бенфики Энцо Фернандес в ближайшее время может сменить клубную прописку.

Как сообщает Николо Скира в Twitter, лондонский Челси активно работает над трансферном 21-летнего игрока.

"Синие" уже согласовали контракт с аргентинцем до лета 2028-го года. Ожидается, что Эрнандес будет получать десять миллионов евро в год.

Отмечается, что сейчас Челси активно работает с Бенфикой над закрытием сделки. Португальский клуб просит выплатить отступные в 120 млн евро.

