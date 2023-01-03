Аллегри назвал сроки возвращения Погба после травмы
Француз близок к тому, чтобы вновь выйти на поле.
Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри рассказал о восстановлении хавбека Поля Погба после травмы.
В июле француз получил травму мениска и перенес операцию. Позже Погба повредил бедро и не смог сыграть за свою страну на ЧМ-2022 в Катаре.
"Он может бегать, и сейчас колено его не беспокоит, отека тоже нет.
Читайте также: Аллегри хочет видеть в Ювентусе одну из звезд сборной Аргентины
Если так будет продолжаться и дальше, он сможет присоединиться к команде через 15-20 дней, если все пойдет гладко", – сказал Аллегри в интервью Pazzi di Fanta.
Напомним, 29-летний француз прошлым летом вернулся в Ювентус после истечения срока контракта с Манчестер Юнайтед. Футболист пока не играл за туринцев в официальных матчах.