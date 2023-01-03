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Аллегри назвал сроки возвращения Погба после травмы

Француз близок к тому, чтобы вновь выйти на поле.
Сегодня, 16:16
Поль Погба / Getty Images
Поль Погба / Getty Images

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри рассказал о восстановлении хавбека Поля Погба после травмы.

В июле француз получил травму мениска и перенес операцию. Позже Погба повредил бедро и не смог сыграть за свою страну на ЧМ-2022 в Катаре.

"Он может бегать, и сейчас колено его не беспокоит, отека тоже нет.

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Если так будет продолжаться и дальше, он сможет присоединиться к команде через 15-20 дней, если все пойдет гладко", – сказал Аллегри в интервью Pazzi di Fanta.

Напомним, 29-летний француз прошлым летом вернулся в Ювентус после истечения срока контракта с Манчестер Юнайтед. Футболист пока не играл за туринцев в официальных матчах.

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