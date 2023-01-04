Легенду Ромы подозревают в финансовых махинациях

Экс-капитан Ромы Франческо Тотти находится под подозрением в отмывании денег, сообщает Football Italia.

Император привлек внимание правоохранительных органов подозрительным птицей в размере 80 тысяч евро, но по данным журналистов речь идет о миллионах.

В настоящее время идет расследование причастности Тотти к отмыванию денег для владельцев казино в Лас-Вегасе, Лондоне и Монте-Карло, но представители экс-футболиста отрицают все обвинения.

Напомним, что Франческо Тотти защищал цвета Ромы в течение 25 лет (1992-2017), за что и получил прозвище Император.