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Легенду Ромы подозревают в финансовых махинациях

Представители игрока все отрицают.
Сегодня, 16:28
Франческо Тотти / Getty Images
Франческо Тотти / Getty Images

Экс-капитан Ромы Франческо Тотти находится под подозрением в отмывании денег,  сообщает Football Italia.

Император привлек внимание правоохранительных органов подозрительным птицей в размере 80 тысяч евро, но по данным журналистов речь идет о миллионах.

В настоящее время идет расследование причастности Тотти к отмыванию денег для владельцев казино в Лас-Вегасе, Лондоне и Монте-Карло, но представители экс-футболиста отрицают все обвинения.

Напомним, что Франческо Тотти защищал цвета Ромы в течение 25 лет (1992-2017), за что и получил прозвище Император.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Франческо Тотти

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