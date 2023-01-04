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Специя - Аталанта 2:2: обзор матча и результат игры 04.01.2023

Клуб из Бергамо под занавес встречи сумел вырвать ничью.
Сегодня, 17:41
Специя - Аталанта / Getty Images
Специя - Аталанта / Getty Images

В среду, 4 января, в рамках 16-го тура Серии А Специя встречалась с Аталантой. Матч завершился вничью со счетом 2:2.

В первом тайме Специя сумела дважды отличился в ворота Марко Спортьелло, а вот гости смогли отквитать два мяча под занавес встречи, вырвав для себя один балл.

Отметим, украинские полузащитники Специи и Аталанты, Виктор Коваленко и Руслан Малиновский, вышли на поле лишь в конце второго тайма, не отличившись результативными действиями.

После 16-ти туров Специя занимает 17-е место с 14-ю баллами, а Аталанта находится на 6-й строчке, набрав 28 очков.

Статистика матча Специя - Аталанта 16-го тура Серии А

Специя - Аталанта 2:2
Голы: Гьяси, 8, Нзола, 31 - Хойлунд, 77, Пашалич, 90+3

Владение мячом: 34% - 66%
Удары: 7 - 19
Удары в створ: 3 - 3
Фолы: 11 - 11
Атаки: 104 - 145

Специя: Зут (Зовко, 18), Хольм, Николау, Амьян, Кивер, Бастони (Коваленко, 78), Ампаду (Экдаль, 78), Реца (Браганса Моутинью, 67), Бурабия, Джаси, Нзола (Мальдини, 67).

Аталанта: Спортьелло, Мэле (Дзаппакоста, 57), Паломино, Толои, Скальвини (Малиновский, 82), Руджери, де Рон, Копмейнерс, Эдерсон (Пашалич, 57), Лукман (Муриэль, 57), Сапата (Хейлунд, 29).

Предупреждения: Лукман (45), Кивер (49), Ампаду (56), Дзаппакоста (58), Николау (83), Копмейнерс (86).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аталанта Серия А Специя

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