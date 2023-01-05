Фонсека пригрозил фанатам тем, что готов покинуть Лилль

В рамках 17-го тура чемпионата Франции Лилль на своем поле не сумел обыграть Реймс (1:1).

Главный тренер хозяев Паулу Фонсека выступил с заявлением о том, что готов покинуть клуб. По словам португальского специалиста, он разочарован, что фанаты отвернулись от команды.

"Если болельщики недовольны тем, как играет команда – они могут сказать это президенту, и я могу уйти. Очень разочарован в фанатах. Они всегда поддерживали нас, но сегодня сделали все наоборот, когда команда нуждалась в них. Это досадно".

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"Игроки играют так, ведь я прошу их так играть. Если кто-то и виноват, это я, а не они. Болельщики должны протестовать против меня, а не против игроков. Так будет справедливо", – приводит слова Фонсеки newsinfrance.

Отметим, что фанаты Лилля устроили бойкот из-за неудобного времени проведения поединка (в 17:00 в понедельник). Также болельщики освистывали команду.