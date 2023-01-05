iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Фонсека пригрозил фанатам тем, что готов покинуть Лилль

Португалец имеет смелость взять ответственность за результаты команды на себя.
Сегодня, 12:55
Паулу Фонсека / Getty Images
Паулу Фонсека / Getty Images

В рамках 17-го тура чемпионата Франции Лилль на своем поле не сумел обыграть Реймс (1:1).

Главный тренер хозяев Паулу Фонсека выступил с заявлением о том, что готов покинуть клуб. По словам португальского специалиста, он разочарован, что фанаты отвернулись от команды.

"Если болельщики недовольны тем, как играет команда – они могут сказать это президенту, и я могу уйти. Очень разочарован в фанатах. Они всегда поддерживали нас, но сегодня сделали все наоборот, когда команда нуждалась в них. Это досадно".

Читай также: Фонсека: Украина борется с диктатором, который опасен для человечества

"Игроки играют так, ведь я прошу их так играть. Если кто-то и виноват, это я, а не они. Болельщики должны протестовать против меня, а не против игроков. Так будет справедливо", – приводит слова Фонсеки newsinfrance.

Отметим, что фанаты Лилля устроили бойкот из-за неудобного времени проведения поединка (в 17:00 в понедельник). Также болельщики освистывали команду.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Паулу Фонсека

Статьи по теме

Бывший тренер Шахтера хочет возглавить сборную Украины Бывший тренер Шахтера хочет возглавить сборную Украины
Фонсека объяснил причины ухода из Шахтера Фонсека объяснил причины ухода из Шахтера
Экс-тренер Шахтера возглавил французский клуб Экс-тренер Шахтера возглавил французский клуб
Лилль, который интересуется Фонсекой, уволил главного тренера Лилль, который интересуется Фонсекой, уволил главного тренера
Помочь журналистам

Видео

Интерсити - Барселона 3:4 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии
Интерсити - Барселона 3:4 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
"Вася, боже тебя храни, чтобы я тебя не встретил": Стаховский отреагировал на антиукраинский пост Ломаченко
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2022 года по CS:GO по версии HLTV: rain стал 13-м
просмотров

Последние новости

Европа15:17
Клопп оценил шансы на то, чтобы стать тренером сборной Германии
Европа14:55
Челси - Манчестер Сити: прогноз на матч чемпионата Англии 05.01.2023
Европа14:40
Эвертон Миколенко может арендовать экс-форварда Ливерпуля
Другие страны14:40
Роналду будет жить вместе с Джорджиной в Саудовской Аравии, хотя по закону это запрещено
Европа14:16
Наполи в шаге от подписания звезды ЧМ-2022
Биатлон14:15
Биатлон: Кубок Мира 2022/2023. Общий зачет у мужчин и женщин
Европа13:55
"В золотой клетке": Мудрик лайкнул мем, где он изображен за решеткой
НБА13:45
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Невероятное попадание Саддика Бея под сирену
Европа13:22
Холанд и Каземиро претендуют на звание игрока месяца в АПЛ
Биатлон13:20
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK