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Лапорта прогнозирует запуск Суперлиги в ближайшие два года

Вот только теперь она собирается конкурировать не с Лигой чемпионов.
Вчера, 22:46
Жоан Лапорта / Getty Images
Жоан Лапорта / Getty Images

Президент Барселоны Жоан Лапорта по-прежнему убежден, что европейская Суперлига станет реальностью в ближайшие два года, сообщает The Athletic.

A22 Sports Management, продолжающая продвигать проект Суперлиги, подала в суд после провала планов по запуску нового элитного соревнования в апреле 2021 года.

Окончательное решение суда не ожидается до марта, но Лапорта сказал, что он все еще ожидает, что новая европейская лига "станет реальностью в 2025 году".

"Я думаю, что Суперлига увидит свет", — сказал он. "В марте у нас будет решение Суда ЕС. Я бы не стал участником этого проекта, если бы это не был открытый турнир и его приняли Реал, Ювентус и другие клубы, которые еще не показали лица, но очень заинтересованы в нем".

"Это станет реальностью в 2025 году, если решение будет благоприятным. Другое решение не будет принято, потому что то, что ставится под сомнение, является защитой свободной конкуренции в рамках ЕС. Я верю, что дело будет выиграно".

"На первом этапе у нас будет европейский турнир, который будет конкурировать с Английской Премьер-лигой".

"Я не думаю, что английские команды присоединятся к нам на первом этапе. Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Челси и Тоттенхэм - все эти клубы, большая часть которых выставлена ​​на продажу, а некоторые уже проданы, проявляют интерес".

Напомним, что недавно у одного из основателей Суперлиги возникли проблемы. Все руководство Ювентуса ушло в отставку из-за серьезных проблем с законом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона суперлига Жоан Лапорта Европейская суперлига

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