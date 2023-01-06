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Манчестер Юнайтед объявил об аренде Батленда

Однако клуб до сих пор нуждается в форварде.
Сегодня, 15:27
Джек Батленд / Getty Images
Джек Батленд / Getty Images

"Красные дьяволы" официально объявили об аренде кипера Кристал Пелас Джека Батленда до конца текущего сезона.

После того, как Ньюкасл отозвал из аренды Мартина Дубравку, МЮ вышел на рынок в поисках нового резервного вратаря. Их выбор остановился на 29-летнем экс-игроке сборной Англии Джеке Батленде.

"Это удивительный клуб, и я горжусь тем, что его буду представлять. С нетерпением жду возможности работать в такой замечательной компании вратарей. Эта команда может многое достичь в этом сезоне", - дал первые комментарии Джек.

Напомним, что во время выступлений за Сток Сити Джек Батленд считался будущим сборной Англии, даже девять раз надевал футболку главной команды страны. Но сейчас кипер даже не постоянный игрок стартового состава мкромного Кристал Пеласа.

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