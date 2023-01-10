Мбаппе не сыграет в первом матче Месси после победы на ЧМ-2022

Стало известно, когда Лионель Месси проведет свой первый матч в ПСЖ после победы сборной Аргентины на ЧМ-2022.

По информации L’Équipe, нападающий вчера тренировался в основным составом клуба. Месси выйдет в стартовом составе ПСЖ на матч 18-го тура Лиги 1 против Анже, который состоится в среду, 11 января.

В свою очередь участие Неймара находится под вопросом. Тренерский штаб пока не определился с готовностью игрока выходить на поле после травмы, полученной еще на ЧМ-2022 в матче с Сербией.

Кроме того, встречу с Анже пропустят форвард Килиан Мбаппе и Ашраф Хакими. У игроков лишь во вторник заканчивается внеплановый отпуск, который они провели в США.

Ранее сообщалось, что Месси признан лучшим плеймейкером года по версии IFFHS.