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Мбаппе не сыграет в первом матче Месси после победы на ЧМ-2022

Француз находится во внеплановом отпуске.
Сегодня, 12:20
Месси и Мбаппе / Getty Images
Месси и Мбаппе / Getty Images

Стало известно, когда Лионель Месси проведет свой первый матч в ПСЖ после победы сборной Аргентины на ЧМ-2022.

По информации L’Équipe, нападающий вчера тренировался в основным составом клуба. Месси выйдет в стартовом составе ПСЖ на матч 18-го тура Лиги 1 против Анже, который состоится в среду, 11 января.

В свою очередь участие Неймара находится под вопросом. Тренерский штаб пока не определился с готовностью игрока выходить на поле после травмы, полученной еще на ЧМ-2022 в матче с Сербией.

Кроме того, встречу с Анже пропустят форвард Килиан Мбаппе и Ашраф Хакими. У игроков лишь во вторник заканчивается внеплановый отпуск, который они провели в США.

Ранее сообщалось, что Месси признан лучшим плеймейкером года по версии IFFHS.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Лионель Месси Килиан Мбаппе

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