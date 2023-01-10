За Манчестер Юнайтед в кубке лиги дебютируют два игрока: одному 17 лет, второму - 36

Эрик тен Хаг решил добавить в свое резюме двух дебютантов.

В рамках 1/4 финала кубка лиги Манчестер Юнайтед встретится с Чарльтоном.

В стартовом составе манкунианцев выйдут сразу двое дебютантов: 17-летний хавбек Кобби Мейну и 36-летний вратарь Том Хитон.

Стоит отметить, что Хитон уже выходил в составе МЮ во время матча Лиги чемпионов против Янг Бойз (1:1) 8 декабря 2021 года, однако тогда он вышел на замену. Теперь же он впервые выйдет с первых минут.

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Манчестер Юнайтед: Хитон - Далот, Магуайр, Мартинес, Маласия - МакТоминей, Фред, Антони, Мейну, Гарначо - Эланга.

Запасные: Де Хеа, Икбал, Ван-Биссака, Эриксен, Каземиро, Линделеф, Пельистри, Рэшфорд, Шоу.

Чарльтон: Мейнард-Брюер - Клар, Иннисс, Несс, Сессеньон - Морган, Добсон, Фрэйзер - Рак-Сакьи, Либерн, Блэкетт-Тэйлор.

Запасные: МакГилливрей, Генри, Джейесими, Керк, Лавелл, О'Коннелл, Пейн, Стокли, Чин.

Напомним, что Манчестер Юнайтед продолжает свою охоту за нападающим Бернли Вутом Вегхорстом, который выступает на правах аренды за Бешикташ.