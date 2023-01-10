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Владельцы ПСЖ не собираются приобретать Ливерпуль или Манчестер Юнайтед

Катарские шейхи хотят стать лишь миноритарными акционерами клуба Английской Премьер-лиги.
Вчера, 22:54
Нассер Аль-Хелаифи / Getty Images
Нассер Аль-Хелаифи / Getty Images

В понедельник, 9 января, журналист The Times Мартин Циглер сообщил, что владельцы ПСЖ встретились с владельцем Тоттенхэма Дэниэлом Леви.

Катарские шейхи, которые также владеют 22% акций португальской Браги, хотят расширить свое влияние, присоединившись к чемпионату Англии. При этом "шпоры" отклоняют всякие домыслы о том, что клуб собираются продавать.

В Англии есть два клуба, которые были выставлены на продажу: Ливерпуль и Манчестер Юнайтед.

Однако, по информации Циглера, амбициозные планы шейхов не распространяются на приобретение полного пакета акций какого-либо клуба.

Сообщается, что они собираются стать лишь миноритарными акционерами, так как для приобретения мерсисайдцев или манкунианцев им придется продать ПСЖ - это пока что не входит в их планы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль манчестер юнайтед ПСЖ

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