Владельцы ПСЖ не собираются приобретать Ливерпуль или Манчестер Юнайтед

В понедельник, 9 января, журналист The Times Мартин Циглер сообщил, что владельцы ПСЖ встретились с владельцем Тоттенхэма Дэниэлом Леви.

Катарские шейхи, которые также владеют 22% акций португальской Браги, хотят расширить свое влияние, присоединившись к чемпионату Англии. При этом "шпоры" отклоняют всякие домыслы о том, что клуб собираются продавать.

В Англии есть два клуба, которые были выставлены на продажу: Ливерпуль и Манчестер Юнайтед.

Однако, по информации Циглера, амбициозные планы шейхов не распространяются на приобретение полного пакета акций какого-либо клуба.

Сообщается, что они собираются стать лишь миноритарными акционерами, так как для приобретения мерсисайдцев или манкунианцев им придется продать ПСЖ - это пока что не входит в их планы.