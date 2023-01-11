Ван Бастен посоветовал МЮ не подписывать Вегхорста

У легенды есть свой вариант для манкунианцев.

Экс-нападающий сборной Нидерландов Марко ван Бастен считает, что Манчестер Юнайтед не стоит подписывать Вута Вегхорста, поскольку тот недостаточно силен для клуба.

Поэтому ван Бастен обратил внимание тен Хага на Люка де Йонга, который по мнению экс-футболиста гораздо лучше.

"Я сомневаюсь в Вегхорсте. Посмотрите лучше на Люка де Йонга, вот нападающий, умеющий играть в воздухе. Да, Вегхорст может забить головой, но он больше похож на мальчика, наполненного силой и энтузиазмом", - сказал ван Бастен.

Также легендарный нападающий предупредил тренера МЮ, что не нужно подписывать много нидерландцев, это может стать большой проблемой. В качестве примера Марко упомянул о Барселоне, когда там играли пятеро представителей "оранжевых".

Интересно, что статистика как раз на стороне Вегхорста, у него девять голов в 18 матчах. Де Йонг же имеет всего пять мячей в 15 встречах