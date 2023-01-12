Бывший тренер Барселоны и сборной Испании может возглавить национальную команду Бразилии

Экс-тренер Барселоны Луис Энрике может возглавить сборную Бразилии. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Бразильская конфедерация футбола начала работу по поиску преемника Тите, который покинул пост главного тренера национальной команды после ЧМ-2022.

Отметим, Энрике считается главным кандидатом на данный пост. Вариант с назначением испанца является более приоритетным, чем нежели приглашение Жозе Моуринью или Карло Анчелотти.

Изначально президент Бразильской конфедерации футбола видел в качестве тренера национальной команды Пепа Гвардиолу, однако испанский специалист не собирается покидать Манчестер Сити.

Ранее стало известно, какой топ-клуб может возглавить Луис Энрике.