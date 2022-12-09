Стало известно, какой топ-клуб может возглавить Луис Энрике

Специалист уже в следующем году может вернуться на тренерский мостик в клубе.

Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике может вернуться к клубной карьере.

Как сообщает As, испанский специалист изъявил готовность поработать с Атлетико или Манчестер Юнайтед.

Мадридский клуб готов подписать соглашение с Луисом Энрике, если нынешний наставник Диего Симеоне покинуть клуб летом.

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Что касается Манчестер Юнайтед, то клуб готов обратиться к испанцу, если во второй части сезона результаты команды под руководством Эрика тен Хага не улучшатся.

Напомним, сборная Испании покинула чемпионат мира в Катаре, проиграв Марокко на стадии 1/8 финала.

Ранее сообщалось, что бзащитник Арсенала, Ливерпуля и Манчестер Сити возглавил Уиган.