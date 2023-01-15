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Барселона намерена подписать одного из лидеров сборной Хорватии

Брозович может стать объектом интересного обмена.
Сегодня, 18:35
Марцело Брозович / Getty Images
Марцело Брозович / Getty Images

Барселона обратилась к миланскому Интеру с предложением обмена Марцело Брозовича на Франка Кессье, пишет Джанлука Ди Марцио.

Каталонцы намерены заполучить одного из лидеров центра поля сборной Хорватии и Интера, но не имеют желания платить за него. Зато предлагают "нерадзурри" забрать у них Франка Кессье.

В данный момент итальянский клуб не дал никакого ответа, команда обдумывает предложение и хочет сначала пообщаться с игроками.

Напомним, что Брозович провел в этом сезоне 10 матчей и забил 2 гола, но в данный момент восстанавливается после травмы, полученной на ЧМ-2022.

Кессье же так и не нашел свое место в Барселоне, перейдя летом в качестве свободного агента, ивуариец провел всего восемь матчей за клуб и лишь два из них в стартовом составе.

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