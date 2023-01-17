Вегхорст объяснил, почему выбрал 27-й номер

Нидерландский форвард МЮ Вут Вегхорст рассказал, почему выбрал именно 27-й номер, хотя сам он считает себя чистой "девяткой".

Для многих этот трансфер оказался сюрпризом, ведь МЮ искал, кем заменить Криштиану Роналду, и Вегхорст точно не был очевидным вариантом. Однако стоит признать, что на отдельных этапах карьеры нападающий демонстрировал хорошую статистику.

Еще большим сюрпризом стало то, что Вут выбрал джля себя 27-й номер, который ранее принадлежал Алексу Теллесу, находящемуся сейчас в аренде в Севилье. Но все оказалось довольно просто.

"Конечно, я просмотрел все доступные варианты. Два и семь, конечно же, будут девятью — число нападающего. У меня было предчувствие.

Конечно, когда я приехал сюда, я услышал, что это был номер Алекса, которого сейчас отдали в аренду. Сначала мне пришлось спросить его, все ли в порядке, поэтому я сказал, что для меня это важно, а потом, в конце концов, проблем не было, так что спасибо ему тоже. Так что да, я выбираю 27-й, и на самом деле это просто потому, что он мне понравился", - объяснил нападающий в интервью официальному сайту клуба.

Напомним, что ранее под 27-м номером в МЮ играли Маруан Феллайни, Федерико Македа и Микаэль Сильвестр.