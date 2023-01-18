Бывший тренер Челси готов возглавить Тоттенхэм

Тухель может стать у руля другого лондонского клуба.

Экс-тренер Челси Томас Тухель может возглавить Тоттенхэм в случае, если Антонио Конте покинет свой пост. Об этом сообщает издание Evening Standard.

Ввиду серии неудачных результатов будущее итальянского специалиста, контракт которого с лондонским клубом рассчитан до лета 2023 года, остается неопределенным.

В стане "шпор" уже рассматривают вариант с подписанием немецкого специалиста. Уже весной стороны могут начать переговоры.

Отметим, Тухель стал учить испанский язык, так как работа с топ-клубом из Ла Лиги ему была бы интересна.

Напомним, немецкий специалист работал в Челси с 2021 по 2022 год. За это время Томас сумел выиграть с клубом Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм отказался от продления контракта с бразильским вингером.