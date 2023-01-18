iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бывший тренер Челси готов возглавить Тоттенхэм

Тухель может стать у руля другого лондонского клуба.
Сегодня, 12:18
Томас Тухель / Getty Images
Томас Тухель / Getty Images

Экс-тренер Челси Томас Тухель может возглавить Тоттенхэм в случае, если Антонио Конте покинет свой пост. Об этом сообщает издание Evening Standard.

Ввиду серии неудачных результатов будущее итальянского специалиста, контракт которого с лондонским клубом рассчитан до лета 2023 года, остается неопределенным.

В стане "шпор" уже рассматривают вариант с подписанием немецкого специалиста. Уже весной стороны могут начать переговоры.

Отметим, Тухель стал учить испанский язык, так как работа с топ-клубом из Ла Лиги ему была бы интересна.

Напомним, немецкий специалист работал в Челси с 2021 по 2022 год. За это время Томас сумел выиграть с клубом Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм отказался от продления контракта с бразильским вингером.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси тоттенхэм Томас Тухель

Статьи по теме

Николини: Шахтер будет сожалеть о трансфере Мудрика в Челси Николини: Шахтер будет сожалеть о трансфере Мудрика в Челси
"Голы, ассисты, дриблинг и эмоции": Шахтер представил яркое видео на прощание с Мудриком "Голы, ассисты, дриблинг и эмоции": Шахтер представил яркое видео на прощание с Мудриком
Барселона из-за трансфера Мудрика в Челси высоко оценила стоимость своего вингера Барселона из-за трансфера Мудрика в Челси высоко оценила стоимость своего вингера
Ньюкасл проявляет интерес сразу к трем полузащитникам Челси Ньюкасл проявляет интерес сразу к трем полузащитникам Челси
Помочь журналистам

Видео

Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Видео гола и лучших моментов матча Кубка Англии
Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Видео гола и лучших моментов матча Кубка Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Где смотреть Формулу-1 в Украине
просмотров
Месси vs Роналду: кто лучше?
просмотров

Последние новости

Европа14:59
Арсенал Зинченко может зимой пополнится хавбеком Барселоны
Бокс14:41
Тренер Уайлдера рассказал, что станет определяющим для победы в бою Усик - Фьюри
Европа14:39
Защитник Тоттенхэма объяснил, какие качества делают Месси величайшим футболистом в истории
Европа14:20
Меньший брат Ман Сити с неразберихой на правом фланге атаки: куда перешел Виктор Цыганков
Европа14:17
Атлетико согласовал детали личного контракта с форвардом Барселоны
Киберспорт13:52
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
Биатлон13:45
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
Биатлон13:38
Тренер женской сборной Украины по биатлону назвал состав на чемпионат Европы
Теннис13:31
Australian Open-2023: Калинина и Байндль впервые пробились в третий круг, Костюк идет дальше
Игровые13:20
Чемпионат мира-2023 по гандболу среди мужчин: расписание и результаты матчей
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK