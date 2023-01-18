Петраков будет получать в Армении в три раза больше, чем в Украине

Недавно УАФ объявила о том, что Александр Петраков покинул пост главного тренера сборной Украины.

Уже через несколько дней 65-летний специалист возглавил сборную Армении. Теперь же стало известно, сколько он будет получать за свою работу.

Согласно с армянскими источниками, Петраков будет зарабатывать 500-600 тысяч евро в год. При этом отмечается, что за работу с "желто-синими" он получал 200 тысяч в год.

Предыдущий тренер армянской сборной Хоакин Капаррос мог похвастаться зарплатой, равной 1 миллиону в году.

Напомним, что после ухода Александра Петракова сборная Украины все еще не получила нового тренера.