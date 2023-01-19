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Футбол

Арсенал ведет переговоры с Брайтоном относительно Троссарда

Бельгиец уже совсем скоро может пополнить ряды "канониров".
Сегодня, 14:18
Леандро Троссард / Getty Images
Леандро Троссард / Getty Images

Лондонский Арсенал и Брайтон обменялись первыми предложениями по поводу трансфера Леандро Троссарда, сообщает журналист Сами Мокбела.

Напомним, что бельгийский вингер был выставлен на трансфер из-за проблем с главным тренером, а позднее Леандро был предложен "канонирам".

Арсенал готов выложить за вингера 23 млн евро, однако "чайки" настаивают на 30 млн евро. Несмотря на расхождения, есть уверенность что клубы быстро прийдут к соглашению.

Журналист настаивает, что трансфер может состоятся уже в ближайшие часы. Сам Леандро хочет перейти в Арсенал и уже даже согласовал условия личного контракта.

Напомним, в этом сезоне Троссард провел 16 матчей за "чаек", в которых забил 7 голов и отдал два ассиста. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Брайтон Арсенал Лондон Леандро Троссард

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