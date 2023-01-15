Арсеналу предложили вингера Брайтона
Леандро Троссард может стать заменой Мудрику.
Лондонскому Арсеналу предложили выкупить контракт вингера Брайтона Леандро Троссарда, пишет The Independent.
Учитывая, что лондонцы упустили свою главную трансферную цель Михаила Мудрика, им срочно нужно искать нового вингера, а Троссард как раз в поисках нового клуба.
Напомним, что у 28-летнего бельгийца не только истекает летом контракт з Брайтоном, но и конфликт с главным тренером Роберто Де Дзерби. Соответственно, цена за игрока будет относительно небольшой.
Эта сделка может быть выгодна обеим сторонам: Брайтон получит хоть какие-то деньги за проблемного игрока, а Арсенал получит опытного футболиста на необходимую позицию. Да и сам Леандро давно заслуживал повышения.
Напомним, что Брайтон без Троссарда без проблем расправился с Ливерпулем.