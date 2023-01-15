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Арсеналу предложили вингера Брайтона

Леандро Троссард может стать заменой Мудрику.
Сегодня, 19:56
Леандро Троссард / Getty Images
Леандро Троссард / Getty Images

Лондонскому Арсеналу предложили выкупить контракт вингера Брайтона Леандро Троссарда, пишет The Independent.

Учитывая, что лондонцы упустили свою главную трансферную цель Михаила Мудрика, им срочно нужно искать нового вингера, а Троссард как раз в поисках нового клуба.

Напомним, что у 28-летнего бельгийца не только истекает летом контракт з Брайтоном, но и конфликт с главным тренером Роберто Де Дзерби. Соответственно, цена за игрока будет относительно небольшой.

Эта сделка может быть выгодна обеим сторонам: Брайтон получит хоть какие-то деньги за проблемного игрока, а Арсенал получит опытного футболиста на необходимую позицию. Да и сам Леандро давно заслуживал повышения.

Напомним, что Брайтон без Троссарда без проблем расправился с Ливерпулем.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Леандро Троссар

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