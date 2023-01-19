Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:2: обзор матча и результат игры 19.01.2023

В четверг, 19 января, в рамках перенесенного 7-го тура АПЛ Манчестер Сити принимал на своем поле Тоттенхэм.

Команды очень долго входили в игру, перетягивая на себя одеяло по ходу всего тайма, однако ключевые эпизоды первой 45-минутки случились ближе к перерыву.

На 44-й минуте Эдерсон допустил грубую ошибку при передаче, тем самым создав гол для соперника. Вингер Деян Кулусевски удачно реализовал свой момент.

Спустя три минуты Харри Кейн стал уже героем момента. Форварда отобрал в подкате мяч у Родри, после чего защитник Эмерсон удвоил преимущество своей команды.

Во второй половине игры картина полностью поменялась. Манчестер Сити сумел всего за 12 минут сотворить невероятный камбэк.

Сначала Хулиан Альварес, после неразберихи в штрафной Тоттенхэма, вколотил мяч в сетку, а спустя пару мгновений Эрлинг Холанд уже возобновил паритет на табло.

Решающим стал удар вингера Рияда Мареза, который смело пошел в обводку, после чего хлестким ударом пробил в ближний угол. Льорис был бессилен.

В оставшуюся часть встречи игра явно убавила в темпе, однако это не помешало Рияду Марезу забить решающий мяч, тем самым отбросив все вопросы касаемо победителя.

Статистика матча Манчестер Сити - Тоттенхэм 7-го тура АПЛ

Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:2

Голы: Альварес, 51, Холанд, 53, Марез, 63, 90 - Кулусевски, 44, Эмерсон, 45+2

Владение мячом: 60% - 40%

Удары: 15 - 9

Удары в створ: 6 - 3

Фолы: 9 - 14

Атаки: 124 - 57

Манчестер Сити: Эдерсон, Льюис (Уокер, 83), Стоунз, Аканджи, Аке, Гюндоган (Бернарду Силва, 81), Грилиш, Родри, Марез, Холанд, Альварес.

Тоттенхэм: Льорис, Эмерсон (Ришарлисон, 78), Дайер, Дэвис (Лангле, 78), Ромеро, Перишич (Сессеньон, 69), Хейбьерг, Бентанкур (Биссума, 75), Кулусевски, Сон Хын Мин, Кейн.

Предупреждения: Марез (21), Ромеро (23), Хейбьерг (31).