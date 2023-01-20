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Вассер поставил для Феррари главной задачей продление Леклера

В Шарле видят будущее команды.
Сегодня, 16:17
Шарль Леклер / Getty Images
Шарль Леклер / Getty Images

Новый руководитель Феррари Фредерик Вассер поставил перед командой ключевую задачу - продлить контракт Шарля Леклера.

Вассер уже некоторые время руководит Феррари, но при этом серьезных изменений он не делал и не собирается, француз убежден, что преемственность - важная составляющая.

Однако одной из главных задач для команды Фередрик видит продление контракта с Шарлем Леклером, именно в нем видят будущее Феррари.

Что-то подобное Ред Булл сделали с Максом Ферстаппеном, а Макларен - с Ландо Норрисом.

Вассер хочет перестраховаться на тот случай, если Льюис Хэмилтон покинет Формулу-1. Многие убеждены, что в таком случае Мерседес попробует переманить к себе именно Леклера.

Напомним, что накануне сезона-2023 руководитель "серебряных стрел" Тото Вольфф не уверен, что сможет его команда не сможет конкурировать с лидерами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Шарль Леклер

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