Вассер поставил для Феррари главной задачей продление Леклера

Новый руководитель Феррари Фредерик Вассер поставил перед командой ключевую задачу - продлить контракт Шарля Леклера.

Вассер уже некоторые время руководит Феррари, но при этом серьезных изменений он не делал и не собирается, француз убежден, что преемственность - важная составляющая.

Однако одной из главных задач для команды Фередрик видит продление контракта с Шарлем Леклером, именно в нем видят будущее Феррари.

Что-то подобное Ред Булл сделали с Максом Ферстаппеном, а Макларен - с Ландо Норрисом.

Вассер хочет перестраховаться на тот случай, если Льюис Хэмилтон покинет Формулу-1. Многие убеждены, что в таком случае Мерседес попробует переманить к себе именно Леклера.

Напомним, что накануне сезона-2023 руководитель "серебряных стрел" Тото Вольфф не уверен, что сможет его команда не сможет конкурировать с лидерами.