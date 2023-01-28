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Себальос хочет продолжить контракт с Реалом

Хавбек отверг предложения других клубов.
Сегодня, 19:59
Дани Себальос / Getty Images
Дани Себальос / Getty Images

Полузащитник мадридского Реала Дани Себальос намерен продлить свое пребывание в королевском клубе, сообщает Marca.

Соглашение 26-летнего хавбека и Реала истекает уже этим летом, а потому Дани уже получил ряд предложений от других клубов, включая и АПЛ.

Однако, как пишет издание, Себальос отверг все предложения, больше всего он хочет остаться в Реале.

Руководство клуба тем временем раздумывает, что делать с полузащитником. Себальос не входил в планы мадридцев, однако его форма в последних матчах поколебала их уверенность.

В текущем сезоне Дани Себальос провел 18 матчей за Реал, забил 1 гол и отдал 4 голевых передачи.

Напомним, что Реал победил Атлетико в мадридском дерби, Себальос вышел на поле на 44 минуте, заменив травмированного Менди.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Дани Себальос

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