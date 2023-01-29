Новичок Челси: Выбрал этот клуб, потому что мне понравился проект

Мало Гюсто рассказал о причинах перехода в стан "синих".

Новоиспеченный футболист Челси Мало Гюсто высказался о своем трансфере в стан "синих".

По словам француза, он выбрал лондонцев, потому что это большой клуб с интересным проектом

"Я люблю Лондон, рад, что оказался здесь. Выбрал "Челси", потому что действительно великий клуб и мне нравится его проєкт.

Благодарю фанатов клуба за их сообщения, скоро увидимся", - сказал он.

Напомним, ранее стали известны детали трансфера Гюсто