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Новичок Челси: Выбрал этот клуб, потому что мне понравился проект

Мало Гюсто рассказал о причинах перехода в стан "синих".
Сегодня, 13:06
Мало Гюсто
Мало Гюсто

Новоиспеченный футболист Челси Мало Гюсто высказался о своем трансфере в стан "синих".

По словам француза, он выбрал лондонцев, потому что это большой клуб с интересным проектом

"Я люблю Лондон, рад, что оказался здесь. Выбрал "Челси", потому что действительно великий клуб и мне нравится его проєкт.

Благодарю фанатов клуба за их сообщения, скоро увидимся", - сказал он.

Напомним, ранее стали известны детали трансфера Гюсто

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансфер франция англия АПЛ

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