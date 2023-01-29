Фанаты Ромы адресовали Дзаньоло оскорбительный баннер

Теперь хавбеку точно нечего делать в Риме.

В Риме появился большой баннер с оскорблениями в адрес хавбека Ромы Николо Дзаньоло, сообщает Roma Press.

Неподалеку от Колизея фанаты Ромы вывесили баннер, в котором жестко осудили поступки Николо Дзаньоло.

Фото: Roma Press

Надпись на баннере гласит: "Дзаньоло – предатель и кусок дерьма без чести".

Напомним, что игрок надеялся этой зимой перебраться в Милан, но единственное предложение пришло от Борнмута, куда игрок отказался переходить.

Теперь руководство клуба намерено отстранить игрока вплоть до конца сезона. Сам Дзаньоло не против посидеть на банке и подождать, пока Милан решиться на еще одну попытку.