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Никаких вишен: Дзаньоло ради Милана готов просидеть в Роме до лета

Итальянец не хочет переезжать в Англию, несмотря на предложенные деньги.
Сегодня, 19:36
Николо Дзаньоло / Getty Images
Николо Дзаньоло / Getty Images

Хавбек Ромы Николо Дзаньоло отказывается переходить в Борнмут.

Английский клуб предложил "джаллоросси" за 23-летнего итальянца 30 миллионов евро + бонусы и 10% от суммы в случае дальнейшей перепродажи игрока. Рома приняла эти условия с намерением потратить полученные деньги на Хакима Зиеша из Челси.

Однако с самим футболистом "вишням" не удалось договориться. Как сообщает SempreMilan  со ссылкой на Sky Italia, Дзаньоло отказал Борнмуту, который предложил ему контракт с зарплатой в 5 миллионов в год.

По информации источника, полузащитник готов провести в Роме остаток сезона и дождаться еще одной попытки Милана его подписать.

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Ранее появилась информация, что Дзаньоло согласовал контракт с "россонери", по которому его зарплата может составить 3,5 миллиона + бонусы.

Также сообщается, что Николо не попадет в заявку Ромы на предстоящий матч против Наполи из-за напряжения между игроком и клубом.

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