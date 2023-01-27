Рома выставила Дзаньоло жесткий ультиматум

Итальянский полузащитник Ромы Николо Дзаньоло форсировал свой уход из клуба зимой, а теперь "джалоросси" выставили игроку ультиматум: или он уходит, или не будет играть до концаконтракта.

В зимнее трансферное окно Дзаньоло мог перейти в Милан, а потому потребовал трансфер у руководства Ромы. Однако в ситуацию вмешался Борнмут, предложивший немалую сумму за игрока.

Милан не смог конкурировать с англичанами и вышел из переговоров. Таким образом Рома получила единственное конкретное предложение по игроку лишь от "вишен". Однако перебиратся на Туманный Альбион Николо не планировал.

Борнмут предложил италянцам 30 + 10 млн евро и еще 10% от следующего трансфера игрока. А учитывая, что отношения между Николо и Ромой были окончательно испорчены, клуб намерен вышвырнуть полузащитника, пишеет Roma Press.

Владельцы клуба лично заявили Дзаньоло, что либо тот отправляется в Борнмут, либо не будет включен в заявку до конца своего контракта, то есть, до лета 2024 года.