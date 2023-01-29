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Лидер Интера подтвердил уход в ПСЖ

Милан Шкриньяр покинет клуб.
Сегодня, 16:44
Милан Шкриньяр
Милан Шкриньяр

Словацкий защитник Милан Шкриньяр уйдет из Интера в ПСЖ. Об этом рассказал сам игрок

"Да, это правда. Я подписал контракт с ПСЖ. Я жду, когда клубы достигнут соглашения".

Шкриньяр может перейти в стан парижан уже летом в качестве свободного агента, но французский гранд хочет подписать футболиста уже летом.

В текущем сезоне центрбэк провел 27 матчей во всех турнирах, отличившись одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Интер нашел замену Шкриньяру.

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