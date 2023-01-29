Лидер Интера подтвердил уход в ПСЖ
Милан Шкриньяр покинет клуб.
Словацкий защитник Милан Шкриньяр уйдет из Интера в ПСЖ. Об этом рассказал сам игрок
"Да, это правда. Я подписал контракт с ПСЖ. Я жду, когда клубы достигнут соглашения".
Шкриньяр может перейти в стан парижан уже летом в качестве свободного агента, но французский гранд хочет подписать футболиста уже летом.
В текущем сезоне центрбэк провел 27 матчей во всех турнирах, отличившись одной результативной передачей.
Ранее сообщалось, что Интер нашел замену Шкриньяру.