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Спортинг продаст игрока в Тоттенхэм и заменит его защитником Барселоны

Небольшая трехсторонняя сделка состоится до закрытия трансферного окна.
Сегодня, 20:54
Эктор Бельерин / Getty Images
Эктор Бельерин / Getty Images

Тоттенхэм продолжает усиливать состав и надеяться, что это убедит Антонио Конте подписать новый контракт.

После аренды Арно Данжумы "шпоры" договорились со Спортингом о трансфере правого латераля Педро Порро. Лондонский клуб выплатит клаусулу, прописанную в контракте 23-летнего испанца, равную 45 миллионам евро.

"Львы" в свою очередь определились с заменой Порро. По информации The Athletic, португальцы возьмут у Барселоны в аренду до конца сезона Эктора Бельерина.

Изначально Спортинг хотел договориться с Брайтоном о переходе Тарика Лэмпти, но "чайки" не захотели отпускать игрока в аренду на вторую часть сезона, а у португальского клуба нет возможности оформить полноценный трансфер.

Перейдя летом из Арсенала в статусе свободного агента, Эктор Бельерин так и не сумел закрепиться в основном составе Барселоны. В нынешнем сезоне 27-летний испанец принял участие лишь в 7 матчах каталонцев во всех турнирах, не отметившись ни одним результативным действием.

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