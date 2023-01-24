Конте не хочет продлевать контракт с Тоттенхэмом

Антонио Конте и Тоттенхэм все никак не договорятся о заключении нового контракта. Действующее соглашение между сторонами завершится будущим летом, а переговоры по новому были остановлены.

По информации итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, который выступил на The Transfer Show от Sky Sports, Конте хочет сменить обстановку.

"Сейчас он на 100% сконцентрирован на настоящем. Он не хочет говорить о будущем", - заявил Ди Марцио.

"Поэтому переговоры о продлении его контракта остановились. По семейным причинам, из-за его решений, он хотел бы изменений. Но в ближайшие недели мы увидим, подтвердится ли это его решением".

Ранее стало известно, кто может сменить Антонио Конте на посту главного тренера Тоттенхэма.