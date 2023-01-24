iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Конте не хочет продлевать контракт с Тоттенхэмом

Итальянский специалист может покинуть Лондон по окончанию нынешнего сезона.
Сегодня, 20:40

Антонио Конте и Тоттенхэм все никак не договорятся о заключении нового контракта. Действующее соглашение между сторонами завершится будущим летом, а переговоры по новому были остановлены.

По информации итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, который выступил на The Transfer Show от Sky Sports, Конте хочет сменить обстановку.

"Сейчас он на 100% сконцентрирован на настоящем. Он не хочет говорить о будущем", - заявил Ди Марцио.

"Поэтому переговоры о продлении его контракта остановились. По семейным причинам, из-за его решений, он хотел бы изменений. Но в ближайшие недели мы увидим, подтвердится ли это его решением".

Ранее стало известно, кто может сменить Антонио Конте на посту главного тренера Тоттенхэма.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм Антонио Конте

Статьи по теме

Тоттенхэм пытается перехватить трансферную цель Эвертона Тоттенхэм пытается перехватить трансферную цель Эвертона
Стало известно, кто может заменить Конте в Тоттенхэме Стало известно, кто может заменить Конте в Тоттенхэме
Кейн принял важное решение по поводу своего будущего в Тоттенхэме Кейн принял важное решение по поводу своего будущего в Тоттенхэме
Манчестер Юнайтед приложит максимум усилий для подписания летом Кейна Манчестер Юнайтед приложит максимум усилий для подписания летом Кейна
Помочь журналистам

Видео

Пента-трик Мбаппе в матче Пе-де-Кассель - ПСЖ: Видео голов и лучших моментов поединка Кубка Франции
Пента-трик Мбаппе в матче Пе-де-Кассель - ПСЖ: Видео голов и лучших моментов поединка Кубка Франции

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: в Антхольце завершился шестой этап Кубка мира
просмотров
Возлюбленная Икарди может получить бан в Инстаграме за случайно показанный сосок
просмотров
Мне захотелось, чтобы Челси снова играл завтра: реакция сети на дебют Мудрика
просмотров

Последние новости

НБА21:10
Дюрант "хорошо восстанавливается" от травмы и будет готов вернуться в ближайшие недели
Европа20:50
Брайтон предложил за Матвиенко намного меньше, чем требует Шахтер
Европа20:40
Конте не хочет продлевать контракт с Тоттенхэмом
Украина20:24
Апелляционный комитет УАФ отклонил протест Тимощука
Европа19:50
Вопрос о продаже Манчестер Юнайтед прояснится в ближайшие недели
Европа19:17
Ноттингем Форест из-за травмы Хендерсона хочет арендовать у ПСЖ Наваса
Европа18:56
Ключевой игрок Милана пропустит матч против Лацио
Европа18:37
Бавария из-за Нагельсманна уволила тренера вратарей, чем расстроила Нойера
Бокс18:12
"На войне или в ринге нельзя недооценивать украинца": Промоутер Фьюри охарактеризовал Усика
Европа18:08
Тоттенхэм пытается перехватить трансферную цель Эвертона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK