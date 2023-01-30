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Необычный подарок: Шакира выпустит новый трек в день рождения Пике

Колумбийская певица, вероятно, упомянет бывшего возлюбленного.
Сегодня, 22:50
Пике и Шакира / Getty Images
Пике и Шакира / Getty Images

Шакира планирует выпустить новый трек в день рождения экс-защитника Барселоны Жерара Пике. Об этом сообщает издание Marca.

Данный релиз песни должен состояться 2 февраля − в день рождения самой колумбийской певицы и ее бывшего возлюбленного.

Шакира и аргентинский диджей Bizarrap ранее уже записали совместный трек, в котором артистка упомянула расставание с Пике, высмеяв экс-футболиста в аллегорической форме.

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Напомним, бывший защитник Барселоны и колумбийская певица расстались летом 2022 года после 12 лет отношений. Причиной данного решения стала измена футболиста.

Ранее сообщалось, что Пике впервые поделился фото со своей новой девушкой после расставания с Шакирой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шакира Жерар Пике

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