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Защитник Лестера не перейдет в Атлетико до закрытия трансферного окна

Игроку придется дождаться лета, когда закончится его контракт с "лисами".
Сегодня, 18:42
Чаглар Сеюнджю / Getty Images
Чаглар Сеюнджю / Getty Images

Чаглар Сеюнджю не станет игроком мадридского Атлетико по ходу нынешнего сезона.

Как сообщает Фабрицио Романо, "матрасники" не смогут совершить трансфер из-за правил Финансового фейр-плей.

В связи с этим турецкий защитник доиграет сезон-2022/23 в составе Лестера, а уже летом присоединится к команде Диего Симеоне на правах свободного агента.

"Рохибланкос" надеялись договориться с "лисами" о переходе 26-летнего защитника в январе, но для этого им необходимо было продать кого-то из состава.

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Ближе всех к исходящему трансферу был центрбек Фелипе, но пока что о его переходе в Ноттингем Форест еще не объявили.

В нынешнем сезоне Чаглар Сеюнджю потерял место в стартовом составе команды Брендана Роджерса, приняв участие лишь в трех поединках во всех турнирах. Все остальное время игрок проводит либо в лазарете, либо на скамейке запасных.

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