Манчестер Сити отказал Барселоне в переходе Бернарду Силвы

Манчестер Сити отказал Барселоне в аренде хавбека Бернарду Силвы. Об этом сообщает издание As.

В последний день зимнего трансферного окна, каталонцы пытались подписать 28-летнего португальца. Речь шла об аренде с правом выкупа, но "горожане" ответил отказом.

Силва является давней целью президента "сине-гранатовых" Жоана Лапорты, и сам футболист склоняется к переходу, однако сделки зимой не будет.

Отметим, летом Барселона намерена арендовать полузащитника с обязательством выкупа.

В текущем сезоне на счету Силвы 2 гола и 5 асситов в 19 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Барселона может усилиться вингером Манчестер Юнайтед.