Барселона может усилиться вингером Манчестер Юнайтед Энтони Элангой. Об этом сообщает ESPN.

Каталонский клуб заинтересован в аренде 20-летнего шведа. В руководстве Барселоны ведутся споры о том, какую позицию стоит усилить – атаку или полузащиту.

В свою очередь Манчетстер Юнайтед может отпустить Элангу уже сегодня. Интерес к футболисту также проявляют Эвертон, Боруссия Дортмунд и ПСВ.

В текущем сезоне на счету шведа 1 ассист в 13 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что полузащитник Фиорентины попал в сферу интересов Барселоны.