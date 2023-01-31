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Барселона может усилиться вингером Манчестер Юнайтед

Эланга попал в сферу интересов каталонцев.
Сегодня, 15:53
Энтони Эланга / Getty Images
Энтони Эланга / Getty Images

Барселона может усилиться вингером Манчестер Юнайтед Энтони Элангой. Об этом сообщает ESPN.

Каталонский клуб заинтересован в аренде 20-летнего шведа. В руководстве Барселоны ведутся споры о том, какую позицию стоит усилить – атаку или полузащиту.

В свою очередь Манчетстер Юнайтед может отпустить Элангу уже сегодня. Интерес к футболисту также проявляют Эвертон, Боруссия Дортмунд и ПСВ.

В текущем сезоне на счету шведа 1 ассист в 13 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что полузащитник Фиорентины попал в сферу интересов Барселоны.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона манчестер юнайтед Энтони Эланга

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