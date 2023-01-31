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Полузащитник Фиорентины попал в сферу интересов Барселоны

Амрабат может перебраться в столицу Каталонии.
Сегодня, 00:30
Софьян Амрабат / Getty Images
Софьян Амрабат / Getty Images

Барселона заинтересована в подписании хавбека Фиорентины Софьяна Амрабата. Об этом сообщает журналист Жерар Ромеро.

Каталонцы будут работать над соглашением об аренде футболиста сборной Марокко на полгода. Обязательный выкуп включать в условия сделки каталонцы не планирует.

Отметим, 26-летний марокканец готов сменить клуб в зимнее трансферное окно, однако руководство Фиорентины готово расстаться с игроком лишь за крупную сумму.

В текущем сезоне на счету Амрабата 17 матчей в рамках Серии А, в которых футболист не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Барселона сделала запрос по хавбеку Айнтрахта.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона фиорентина

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