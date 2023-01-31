Гендир Борнмута: Забарный зарекомендовал себя, как один из самых талантливых защитников мира

Генеральный директор Борнмута Нил Блэйк прокомментировал трансфер Ильи Забарного в стан "вишен".

По словам Блэйка, украинец зарекомендовал себя в качестве одного из самых востребованных центрбэков на рынке.

"Мы очень рады, что Илья пришел в клуб, и он прибыл с большим послужным списком.

Несмотря на то, что ему всего 20 лет, он играет на самом высоком уровне за клуб и страну и зарекомендовал себя как один из самых востребованных молодых защитников в мире.

Мы с нетерпением ждем, когда он продолжит свое развитие вместе с нами, и знаем, что он станет ценным и важным членом нашего состава", - заявил Блэйк

Напомним, ранее Борнмут креативно представил Забарного.