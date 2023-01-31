iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Гендир Борнмута: Забарный зарекомендовал себя, как один из самых талантливых защитников мира

Функционер высказался о приобретении украинца.
Вчера, 23:17
Илья Забарный
Илья Забарный

Генеральный директор Борнмута Нил Блэйк прокомментировал трансфер Ильи Забарного в стан "вишен".

По словам Блэйка, украинец зарекомендовал себя в качестве одного из самых востребованных центрбэков на рынке.

"Мы очень рады, что Илья пришел в клуб, и он прибыл с большим послужным списком.

Несмотря на то, что ему всего 20 лет, он играет на самом высоком уровне за клуб и страну и зарекомендовал себя как один из самых востребованных молодых защитников в мире.

Мы с нетерпением ждем, когда он продолжит свое развитие вместе с нами, и знаем, что он станет ценным и важным членом нашего состава", - заявил Блэйк

Напомним, ранее Борнмут креативно представил Забарного.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансфер АПЛ Илья Забарный

Статьи по теме

Официально: Забарный - футболист Борнмута Официально: Забарный - футболист Борнмута
Динамо попрощалось с Забарным Динамо попрощалось с Забарным
Ворскла усилилась бразильским легионером Ворскла усилилась бразильским легионером
Официально: Кривцов перебрался в МЛС Официально: Кривцов перебрался в МЛС
Помочь журналистам

Видео

Милан - Сассуоло 2:5 Видео голов и лучших моментов матча Серии А
Милан - Сассуоло 2:5 Видео голов и лучших моментов матча Серии А

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко поднялась на второе место, Калинина обновила свой личный рекорд
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернулся на вершину, Крутых установил собственный рекорд
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты гонок
просмотров

Последние новости

Европа00:27
Атлетико подписал опытного защитника
Европа00:16
Ньюкасл во второй раз обыграл Саутгемптон и стал первым финалистом кубка лиги
Европа00:02
Не единым Забарным: Борнмут представил еще одного новичка
Вчера, 23:47
Европа23:47
Сделайте свой выбор: РБ Лейпциг и Унион потроллили друг друга в Twitter
Украина23:45
"Оставляю часть своей души и сердца": прощание Кривцова с Шахтером
Европа23:17
Гендир Борнмута: Забарный зарекомендовал себя, как один из самых талантливых защитников мира
Европа23:12
"Мудрик + ?": Челси сможет заявить на Лигу чемпионов только трех новичков
Европа22:57
Самые дорогие трансферы украинских футболистов: Забарный ворвался в топ-5
Киберспорт22:54
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Европа22:49
Борнмут креативно представил Забарного
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK