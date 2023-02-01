"Я готов": Беседин представлен в качестве игрока кипрского клуба

Украинский нападающий Динамо Артем Беседин в последний день зимнего трансферного окна перешел в кипрскую Омонию.

26-летний футболист пополнил состав никосийского клуба на правах полугодичной аренды. При этом в договоре не предусмотрена возможность выкупа игрока.

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После подписания Омония официально представила Беседина в качестве новичка команды.

"Я готов", - сказал нападающий под эпическую музыку в презентационном видеоролике.

Напомним, что в нынешнем сезоне Беседин не отличился ни одним голом в 20 матчах в составе Динамо во всех турнирах, записав на свой счет лишь одну результативную передачу.

В Омонии нападающий будет выступать вместе с еще одним украинцем и экс-динамовцем Романом Безусом.