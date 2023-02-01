Радость за Беседина, фанаты расисты и Instagram Мудрика: что сопровождало трансферы украинцев

В первый месяц 2023 состоялось очень много трансферов по всему миру, а также большое количество украинцев сменили клубы.

Но переходы наших ребят были переполнены разными второстепенными моментами, о которых мы сегодня и поговорим.

Instagram Мудрика

Сага с переходом Михаила Мудрика была просто невероятной. Футболиста донецкого Шахтера очень сильно хотел Микель Артета получить в свой Арсенал.

Сам Вингер также заигрывал с клубом, в своем Instagram он показывал, как смотрит матчи Арсенала и называл испанского специалиста топ-тренером.

Когда трансфер будто уже почти сорвался и Арсенал сделал новое предложение, Мудрик выложил фото, словно молится о том, чтобы Шахтер его принял.

Но прошло несколько дней и Михаил стал игроком Челси! Достаточно неожиданно, после стольких постов в Instagram и флирте с Арсеналом. Кстати, такая активность украинца в этой социальной сети добавила ему большое количество подписчиков после перехода.

Цена Цыганкова или пес Лаки

Виктор Цыганков перебрался из Динамо в Жирону через несколько дней после Мудрика и, конечно, в коммьюнити не могли не сравнивать эти два трансфера. Отмечали кардинально разную работу клубов и мы.

И хотя украинец стал рекордным трансфером для своей новой команды, многие ругали руководство Динамо за то, что передержали Виктора и продали слишком дешево.

Но были и более приятные моменты в этом переходе. Цыганков часто показывает в соцсетях своего пса – Лаки. А перебрался он в первый в мире "pet-friendly" клуб, в котором обожают животных.

Неудивительно, что на своей презентации Цыганков сыграл в футбол со своим домашним питомцем.

Слезы партнеров Кривцова

Сергей Кривцов перебрался в Майами, штат Флорида, где будет выступать за местный Интер под руководством Фила Невилла.

Встретили его в новой команде традиционным коридором с копняками под зад, но нам интереснее, как его провожали в Украине.

Осторожно, у слишком чувствительных людей видео может вызвать слезы.

Тарас Степаненко и Андрей Пятов провели с Кривцовым чуть ли не всю жизнь, поэтому для них этот момент был очень особенным.

Украинский язык Ракицкого

Ярослав Ракицкий наоборот вернулся в Шахтер, где продолжит свою карьеру. А самое интересное в его трансфере было то, как он сам его впервые прокомментировал, сделав это на украинском языке!

Это было очень мило.

Фанаты-расисты Лебеденко

От милого к неприятному. Это событие несколько выбивается из других. Она не касается непосредственно трансфера украинского защитника Ореста Лебеденко, но касается его нового клуба.

Буквально на следующий день после трансфера украинца Депортиво играл против команды Райо Махадаонда, за которую выступает Роман Зозуля. И болельщики ла-корунцев начали оскорблять форварда, через что арбитр остановил матч.

Что ж, надеемся, что у самого Лебеденко с его новыми болельщиками-расистами проблем не будет.

Розовый чемодан Малиновского

Полузащитник Руслан Малиновский сменил один топ-чемпионат на другой. Он перебрался во Францию, а приехал в Марсель с розовым чемоданом, который понравился фанатам в Сети.

Если быть серьезным, то переход Руслана запомнился также тем, что клуб сразу организовал ему встречу с украинцами, которые вынужденно переселились в Марсель после полномасштабного вторжения.

Представление Гречишкина

Украинский полузащитник Дмитрий Гречишкин подписал контракт с турецким клубом Сакарьяспор, выступающим во втором дивизионе страны.

А то как украинца представили в новом клубе, это просто что-то!

✍🏻 Son olarak Gençlerbirliği forması giyen Dmytro Grechyshkin ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladık.



Hoş geldin Dmytro Grechyshkin!



👉🏻 https://t.co/SvVD65N1ex#AnadoluGüneşi pic.twitter.com/MAg5uP1MLc — Sakaryaspor (@Sakaryaspor) January 26, 2023

Отметим, что бывший игрок Шахтера и многих других украинских клубов до этого представлял другой турецкий клуб – Генчербирлиги.

Легенда Забарный

Не будем отходить от темы представлений игроков и поговорим о том, как Борнмут представил защитника Илью Забарного.

Защитник Динамо в футбольном симуляторе Football Manager является одним из самых перспективных игроков мира, и многие игроки пытаются приобрести его в свою команду.

Так сказать, для фанатов этой игры он уже давно стал легендой!

Реакция на трансфер Беседина

У форварда Динамо последний год был очень паршивый не только в плане присутствия оккупанта на нашей земле, но и в игровом тоже. Артем не забивает больше года, что для нападающего не очень хороший знак.

Но вторую половину сезона он проведет не в Динамо, а будет играть на Кипре за местную Омонию, где уже выступает Роман Безус.

Реакция болельщиков на этот трансфер была потрясающей.

Что ж, надеемся Беседин сможет найти себя и показать скептикам, что он достаточно неплохой футболист.