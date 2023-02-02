Мбаппе может не сыграть в матче Лиги чемпионов против Баварии

Участие француза в игре с мюнхенцами находится под вопросом.

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе получил повреждение в матче Лиги 1 против Монпелье (3:1). Об этом сообщает издание L’Equipe.

Ввиду этого, участие француза в матче 1/8 финала против Баварии находится под вопросом. Первая встреча команд состоится 14 февраля.

В ближайшее время 24-летний футболист пройдет медобследование, после чего станет известен характер травмы и сроки восстановления.

В текущем сезоне на счету форварда парижского клуба 13 голов и 2 ассиста в 19 матчах Лиги 1.

Ранее сообщалось, что Мбаппе не сумел забить Монпелье с двух пенальти подряд.