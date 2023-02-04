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Рамос: Я страдал, играя против Месси, а сейчас наслаждаюсь игрой с ним

Испанец в восторге от своего партнера по команде.
Сегодня, 09:51
Месси и Рамос / Getty Images
Месси и Рамос / Getty Images

Защитник ПСЖ Серхио Рамос заявил, что считает нападающего Лионеля Месси лучшим футболистом всех времен. 

"В течение нескольких лет, играя против Месси, я страдал. Сейчас я наслаждаюсь игрой с ним.

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Он лучший игрок, которого когда-либо создавал футбол", – сказал Рамос в интервью PSG TV.

Напомним, игроки были важной частью своих команд в стане принципиальных соперников. Рамос играл за мадридский Реал, а Месси выступал за Барселону.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Лионель Месси Серхио Рамос

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