Рамос: Я страдал, играя против Месси, а сейчас наслаждаюсь игрой с ним

Испанец в восторге от своего партнера по команде.

Защитник ПСЖ Серхио Рамос заявил, что считает нападающего Лионеля Месси лучшим футболистом всех времен.

"В течение нескольких лет, играя против Месси, я страдал. Сейчас я наслаждаюсь игрой с ним.

Читайте также: Месси сообщил, когда завершит карьеру

Он лучший игрок, которого когда-либо создавал футбол", – сказал Рамос в интервью PSG TV.

Напомним, игроки были важной частью своих команд в стане принципиальных соперников. Рамос играл за мадридский Реал, а Месси выступал за Барселону.